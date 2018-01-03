Санитарный борт МЧС доставил тяжелобольного ребёнка из Махачкалы в Нижний Новгород Общество

Санитарный борт МЧС доставил тяжелобольного ребёнка из Махачкалы в Нижний Новгород ночью 15 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, самолёт "Ан-148" МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию трёхлетнего мальчика из Махачкалы. "Воздушное судно, совершившее санитарный рейс, оснащено современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полёта", - сообщается в пресс-релизе.

В Нижнем Новгороде пациент доставлен для специализированного лечения в ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" минздрава России, где ребенку будет оказана необходимая медицинская помощь.