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Общество

Санитарный борт МЧС доставил тяжелобольного ребёнка из Махачкалы в Нижний Новгород

16 января 2018 09:18  [99] Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Санитарный борт МЧС доставил тяжелобольного ребёнка из Махачкалы в Нижний Новгород ночью 15 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, самолёт "Ан-148" МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию трёхлетнего мальчика из Махачкалы. "Воздушное судно, совершившее санитарный рейс, оснащено современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полёта", - сообщается в пресс-релизе.

В Нижнем Новгороде пациент доставлен для специализированного лечения в ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" минздрава России, где ребенку будет оказана необходимая медицинская помощь.

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