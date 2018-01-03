Житель г.о. Выкса Нижегородской области подозревается в убийстве пропавшего в ноябре 2017 года отчима Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Выксунского городского округа Нижегородской области подозревается в убийстве пропавшего в ноябре 2017 года отчима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 16 января 2018 года.

По версии следствия, 16 ноября 2017 года в доме в р.п. Виля 47-летний подозреваемый в ходе ссоры жестоко избил 62-летнего отчима. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался, после чего в ночь на 17 ноября мужчина закопал тело на придомовой территории.

Позднее сестра погибшего после того, как тот не пришел получать пенсию, написала заявление о безвестном исчезновении родственника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 12 января 2018 года следователи СК и оперативные сотрудники полиции обнаружили тело погибшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, подозреваемый сознался в содеянном, написав явку с повинной. Предъявленное обвинение он признал в полном объеме, заключен под стражу. При допросе он сообщил следователям, что в день убийства его мать была госпитализирована в больницу. "В ходе ссоры с отчимом, который в грубой форме стал попрекать его тем, что живет за счет матери, он избил до смерти потерпевшего, а его тело закопал", - говорится в информации следствия.