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Происшествия

Бомж погиб на пожаре в нежилом доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 15 января

16 января 2018 10:22  [95] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина без определённого места жительства погиб на пожаре в нежилом доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 15 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, в 03:48 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на ул. Фрезерная. В результате пожара сгорел дом на площади 56 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело мужчины без определенного места жительства.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 31 человек личного состава и восемь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

По информации МЧС, в доме более пяти лет никто не проживал и туда имелся свободный доступ.

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