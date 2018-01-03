Бомж погиб на пожаре в нежилом доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 15 января Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина без определённого места жительства погиб на пожаре в нежилом доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 15 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, в 03:48 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на ул. Фрезерная. В результате пожара сгорел дом на площади 56 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело мужчины без определенного места жительства.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 31 человек личного состава и восемь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

По информации МЧС, в доме более пяти лет никто не проживал и туда имелся свободный доступ.