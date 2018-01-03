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Происшествия

Приволжское СУ на транспорте СК РФ проводит проверку по факту смерти студента под колесами поезда в Нижнем Новгороде

16 января 2018 11:28  [46] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Приволжское СУ на транспорте СК РФ проводит проверку по факту смерти студента под колесами поезда в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба управления сообщила 16 января 2018 года.

По предварительным данным, 17-летний студент техникума в 12:28 13 января переходил железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу в районе ул. Акимова в Канавинском районе. Молодой человек шел и капюшоне и у него была включена музыка в наушниках. Из-за этого он не заметил звуковую и световую сигнализацию, предупреждающую о приближении поезда.

Машинистом было применено экстренное торможение, однако в связи с малым расстоянием (около 10-15 метров) и скоростью поезда около 50 км/ч наезд предотвратить не удалось. Травмирование произошло в присутствии очевидцев.

По результатам проверки в отношении машиниста поезда будет принято прoцессуальное решение.

Напомним, грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку на станции "Дзержинск" 26 декабря 2017 года.

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