Кинологи обследовали подозрительную коробку в отеле Hampton by Hilton в Нижнем Новгороде 16 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кинологи обследовали подозрительную коробку в отеле Hampton by Hilton в Нижнем Новгороде 16 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу.

Согласно информации, сообщение об обнаруженной в холле отеля коробке поступило около 10:00. Прибывший на место кинолог с собакой обследовал коробку и установил, что в ней содержались забытые вещи. Опасных предметов обнаружено не было.

Эвакуация людей из отеля не производилась. Сейчас отель работает в обычном режиме.

Эвакуация людей из нескольких торгцентров и аэропорта в Нижнем Новгороде проводилась 30 декабря 2017 года в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.