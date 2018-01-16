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Кинологи обследовали подозрительную коробку в отеле Hampton by Hilton в Нижнем Новгороде 16 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу.
Согласно информации, сообщение об обнаруженной в холле отеля коробке поступило около 10:00. Прибывший на место кинолог с собакой обследовал коробку и установил, что в ней содержались забытые вещи. Опасных предметов обнаружено не было.
Эвакуация людей из отеля не производилась. Сейчас отель работает в обычном режиме.
Эвакуация людей из нескольких торгцентров и аэропорта в Нижнем Новгороде проводилась 30 декабря 2017 года в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.
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