Розничная сеть "Ростелекома" и Touch Bank выпустили новую банковскую карту "Синица" Бизнес

Компания "Ростелеком-Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") совместно с Touch Bank запускает карту "Синица". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 16 января 2018 года.

Согласно информации, с помощью этой карты клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".

Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными от 12%, бесплатное обслуживание в первый год пользования и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира.

"Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для наших клиентов и особое внимание уделяем современным технологиям и цифровым сервисам, — прокомментировала коммерческий директор "Ростелеком-Розничные системы" Екатерина Петропавловская. — Теперь "Синица" доступна в более чем тысяче центров продаж и обслуживания "Ростелекома" по всей России, также карту можно заказать на сайте Touch Bank".