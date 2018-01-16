МЧС предупреждает о возможных ЧС из-за ожидаемых в Нижегородской области гололедно-изморозевых отложений 16 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) из-за ожидаемых в Нижегородской области сложных гололедно-изморозевых отложений 16 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, отложения ожидаются по северу Нижегородской области. Явление сохранится ночью и днем 17 января.

В связи с этим прогнозируется возникновение ЧС, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ. Возможно обрушение слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой, ограничение в функционировании аэропорта, возникновение заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, увеличение количества ДТП, случаев травматизма среди населения.

Гололедно-изморозевые отложения образуются на ветвях деревьев, проводах и тросах воздушных линий электропередачи вследствие сублимации водяного пара или намерзания капель переохлажденного тумана, мороси или дождя.