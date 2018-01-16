Первый детский сад сдан в эксплуатацию в ЖК "Окский берег" в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба "Окского берега"

Первый детский сад "Бережок" сдан в эксплуатацию в ЖК "Окский берег" (Богородский район, п. Новинки) в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте министерства строительства Нижегородской области 16 января 2018 года.

Согласно проектной документации, возводимый детский сад расположен на участке более 3 тысяч кв. метров - учреждение рассчитано на 240 мест с бассейном и прочими функциональными помещениями. Также предусмотрено озеленение и благоустройство территории, прилегающей к зданию.

Социальный объект строится в рамках ФЦП "Жилище", а также с привлечением средств областного бюджета. Строительство началось в мае прошлого года, сдача объекта по условиям контракта - конец 2017 года. В настоящее время администрацией учреждения ведется подбор персонала и подготовка к процедуре лицензирования.

"Новый детский сад – это не только важный объект социальной инфраструктуры для молодого растущего района города (с населением 12 тысяч человек), но и почти сотня новых рабочих мест. Набор и обучение персонала идет активными темпами, будущие работники учреждения в большинстве своем – жители "Окского берега", - отмечает пресс-служба застройщика.

Также отмечается, что первый детский сад на территории проекта "Окский берег" расположен со стороны Богородской трассы, где на данный момент сосредоточен основной массив сданного и заселенного жилья. Следующим этапом станет строительство школы на 550 мест, а также второго детского сада на 240 мест со стороны Арзамасской трассы, где с конца прошлого года идет передача крупного массива жилья по программе "ЖРС". Информация о предоставлении субсидий из федерального бюджета на данное строительство размещена на сайте министерства строительства региона.