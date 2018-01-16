Более 20 домов отключены от холодного водоснабжения в Нижнем Новгороде из-за планового ремонта 16 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 домов отключены от холодного водоснабжения в Нижнем Новгороде из-за планового ремонта 16 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, в результате плановых ремонтных работ холодная вода отключена в 20 в Приокском районе: ул. Батумская, 9, 9а, 9б, 11, 12, 13, 14, ул. Бонч-Бруевича, 8а,10, ул. Елисеева,1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, ул. Столетова,7. Возобновить подачу водоснабжения планируется в 21:00.

Также без холодной воды до 22:00 остались жители дома №19 по ул. Черняховского (Московский район).