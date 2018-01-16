Первый дом сдан в ЖК "Маршал Град" в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый дом сдан в эксплуатацию в ЖК "Маршал Град" в Нижнем Новгороде. Об этом представители ЖК сообщили 16 января 2018 года.



Согласно информации, новоселье в новом доме отметят более 250 семей. Объект полностью был готов еще в конце декабря, а сейчас новоселы уже забирают свои ключи. Строительство завершилось на девять месяцев раньше установленного срока, что подтверждает статус ответственного застройщика.



"Этот проект должен был стать апофеозом всего нашего строительства. Нам хотелось, чтобы он был значим и прекрасен для города. Мы выбирали похожее место для строительства на высоком берегу Оки с незабываемым ландшафтом и великолепным видом и теперь, глядя на этот красивый дом, мы думаем ,что мы справились с поставленной задачей", - рассказал заместитель директора компании-застройщика Сергей Кремешков.



"Это набережная, это большие деньги, которые вкладываются в инфраструктуру не только жилого квартала, но и всего города в целом. Мы видим, какой красивый внешний вид", - отметил глава Советского района Владимир Исаев.



Строительство ЖК "Маршал Град" ведет ООО "Объектстрой". Компания осуществляет полный цикл строительства - от проектно-изыскательных работ до сдачи объектов и дальнейшего управления ими.

Строящийся ЖК "Маршал Град" будет включать в себя четыре жилых кластера, каждый из которых состоит из высотной 25-этажной "башни" и прилегающего к ней "полукольца" с секциями различной этажности. Особой популярностью пользуются двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Cдача первой жилой группы была запланирована на III квартал 2018 года. Кроме того, застройщик планирует создать на съезде благоустроенную набережную.

Ранее также сообщалось, что Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов (НГСР) внесла ЖК "Маршал Град" в реестр аккредитованных объектов. Жилой комплекс тогда успешно прошел проверку по всем пунктам для соответствия требованиям внесения в реестр. "Причем у нас есть аккредитация не только в НГСР, но и более чем в 18 банках по Нижнему Новгороду, а это означает еще и серьезную проверку кредитными учреждениями, что также является своего рода показателем надежности", - отмечала представитель застройщика.