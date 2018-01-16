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Бизнес

Нижегородцы посмотрели более 42 тысяч фильмов через сервис "Видеопрокат" "Ростелекома" в новогодние каникулы

16 января 2018 15:49  [1106] Бизнес

Нижегородцы посмотрели более 42 тысяч фильмов через сервис "Видеопрокат" "Ростелекома" во время новогодних каникул. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 16 января 2018 года.

Согласно информации, первые строки в рейтинге популярности достались суперхитам отечественного и мирового кинопроката. Наибольшим спросом среди нижегородцев пользовался российский блокбастер "Последний богатырь". Это семейная комедия, в которой обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье с героями русских сказок.

Вторым по количеству просмотров стал полнометражный мультфильм "Облачно, возможны осадки 2: Месть ГМО", продолжение веселой анимационной комедии о борьбе главного героя мультфильма Флинта и его друзей с ожившей едой. Тройку рейтинга замкнула "Мумия", перезапущенная франшиза о тайнах древних пирамид и могущественных богах с Томом Крузом в главной роли.

Большим спросом пользовались мультфильмы для детей и взрослых: "Олаф и холодное приключение и 6 зимних историй", "ЛЕГО Ниндзяго Фильм", "Босс-молокосос", "Барбоскины. Деду Морозу до востребования". Из фильмов 2017 популярностью пользовались "Иностранец" и "Снеговик". Не обошлось и без нестареющей классики – нижегородцы активно заказывали одну из главных новогодних семейных комедий "Один дома".

"Проводить праздники в кругу родных и друзей приятнее, когда в любой момент можно посмотреть любимый фильм или только что вышедшую новинку проката, – отметила заместитель директора Нижегородского филиала – директор по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Ольга Васильева. – Мы еженедельно пополняем каталог "Видеопроката", в коллекции которого более 3000 фильмов, чтобы у наших клиентов всегда был богатый выбор контента".

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