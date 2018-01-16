Житель Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти гражданской жены Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти гражданской жены. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 16 января 2018 года.

По версии следствия, 28 октября 2017 года в квартире на ул. Марковникова во время ссоры обвиняемый жестоко избил сожительницу, нанеся ей не менее 25 ударов по голове и телу. Утром 29 октября, увидев, что женщина без сознания, он вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть 40-летней потерпевшей.

Уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в содеянном признал в полном объеме и раскаялся.

На допросе он заявил, что не желал смерти потерпевшей и сообщил, что в тот день он вернулся домой из больницы, где проходил плановое лечение. При этом, он обнаружил, что за время его отсутствия жена плохо ухаживала за его престарелым отцом. Это и послужило причиной конфликта между ним и погибшей.

Обвиняемый имеет высшее образование, не работает. Сейчас уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, житель Воротынского района приговорен к восьми годам колонии строгого режима за причинение смерти сожительнице.