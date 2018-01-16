Подборка фильмов, в которых остро идёт борьба за правду

Современный кинематограф переполнен интересными картинами, в которых главными героями стали мужественные и смелые личности с высоким чувством справедливости. Не жалея своих сил, они ежедневно добиваются правды, борются с ложью, коррупцией, воровством и терроризмом. Давайте вместе освежим в памяти оригинальные сюжеты, основой которых стали реальные события.

"Совокупность лжи"

О чем: интересный шпионский триллер, рассказывающий о противостоянии арабских террористов спецслужб США. Картина https://www.ivi.ru/watch/106084/trailers открывает глаза на войну, где погибают невинные люди. Реалистичная актерская игра и правдивый сюжет – здесь всего хватает с лихвой. Море эмоций обеспечено!

Кому смотреть: любителям фильмов про настоящих мужчин и ценителям работ Ридли Скотта и Леонардо ДиКаприо.

"Шпионский мост"

О чем: историческая картина https://www.ivi.ru/watch/126887/trailers о периоде «холодной войны» известного режиссера Спилберга. Фильм рассказывает о сложных отношениях Америки с Советским Союзом, накаленных до предела после того, как был сбит американский разведчик. Наверняка, после просмотра фильма вам захочется посмотреть его снова.

Кому смотреть: всем, кто предпочитает кино со смыслом и любителям остросюжетных историй, основанных на реальных событиях.

"Союзники"

О чем: история о временах Второй Мировой Войны в Северной Африке. Тайный агент прибывает сюда с особой миссией и встречает свою любовь. Этот фильм о борьбе за истину и возможность доказать свою невиновность. Главную роль играет Брэд Питт.

Кому смотреть: ценителям картин о правдивых событиях, честной службе и любви вопреки всему.

"Всевидящее око"

О чем: драматичный триллер, отражающий многочисленные проблемы нравственности современной войны. Спасение страны и населения от экстремистов и спланированный захват – единственный выход из положения. В основе сюжета международный спор о юридических, политических, моральных аспектах современной войны.

Кому смотреть: ценителям острых ощущений от просмотра фильмов и тем, кто обожает кино про борьбу за справедливость.

Материал подготовлен с помощью онлайн-кинотеатра ivi.ru.

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