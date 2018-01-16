Виталий Чайка возглавил розничный бизнес Альфа-Банка в Нижнем Новгороде Бизнес

Директором по розничному бизнесу Нижегородского филиала Альфа-Банка назначен Виталий Чайка. Об этом пресс-служба банка сообщила 16 января 2018 года.

Согласно информации, Чайка работает в банке уже 15 лет. Он начинал свой карьерный путь в банке в Орске Оренбургской области, успешно пройдя все ступени роста от рядового менеджера до директора по рознице операционного офиса "Магнитогорский".

В Нижегородским филиале перед новым руководителем розницы стоит задача по укреплению направления работы банка с частными лицами, увеличению доли рынка в регионе, наращиванию клиентского портфеля и развитию приоритетных стратегических целей этого блока бизнеса.

"Виталия отличают хороший управленческий опыт, лидерские качества, ответственность, умение видеть в переменах не только вызов, но и новые возможности, а также постоянное стремление к развитию – как собственному, так и своей команды. Уверен, что под руководством Виталия Чайки розничный бизнес Нижегородского филиала сможет добиться новых высот", - подчеркнул дивизиональный директор дирекции развития дистрибуции массового сегмента Альфа-Банка Алексей Глаголь.

Сейчас в Нижегородском регионе работают семь офисов Альфа-Банка по обслуживанию физических лиц: три в нагорной части Нижнего Новгорода, три в заречной и один в Дзержинске. Банк предлагает частным лицам широкий спектр финансовых возможностей: кредиты наличными, кредитные карты, открытие счетов в рамках пакетов услуг, депозиты. Вниманию VIP-клиентов предложены рублево-валютные операции, консультации по портфельным инвестициям, персональный менеджер.

СПРАВКА:

Виталию Чайке 46 лет, он родом из Орска. С отличием окончил Челябинский государственный технический Университет по специальности "Автоматизация технологических процессов", а также экономический факультет Московского института права.