Последние новости рубрики Бизнес
16 января 2018 16:41  [1029] Виталий Чайка возглавил розничный бизнес Альфа-Банка в Нижнем Новгороде
16 января 2018 16:00  [164] Первый детский сад сдан в эксплуатацию в ЖК "Окский берег" в Нижегородской области
16 января 2018 15:49  [1111] Нижегородцы посмотрели более 42 тысяч фильмов через сервис "Видеопрокат" "Ростелекома" в новогодние каникулы
16 января 2018 15:31  [237] Первый дом сдан в ЖК "Маршал Град" в Нижнем Новгороде
16 января 2018 13:55  [1207] Розничная сеть "Ростелекома" и Touch Bank выпустили новую банковскую карту "Синица"
16 января 2018 12:35  [279] НУ ФАС признало законным прекращение поставки газа "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" в адрес "НОКК"
16 января 2018 11:41  [1778] Иск о банкротстве подрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде поступил в суд
15 января 2018 15:45  [1588] Клиенты НБД-Банка до 1 апреля смогут воспользоваться бонусами компании "Mango Office"
15 января 2018 15:02  [440] Дмитрий Хритин избран председателем совета директоров нижегородского "Завода "Красное Сормово"
15 января 2018 12:32  [300] ГЖД в 2018 году планирует инвестировать в развитие 13,3 млрд рублей
Бизнес

Виталий Чайка возглавил розничный бизнес Альфа-Банка в Нижнем Новгороде

16 января 2018 16:41  [1029] Бизнес

Директором по розничному бизнесу Нижегородского филиала Альфа-Банка назначен Виталий Чайка. Об этом пресс-служба банка сообщила 16 января 2018 года.

Согласно информации, Чайка работает в банке уже 15 лет. Он начинал свой карьерный путь в банке в Орске Оренбургской области, успешно пройдя все ступени роста от рядового менеджера до директора по рознице операционного офиса "Магнитогорский".

В Нижегородским филиале перед новым руководителем розницы стоит задача по укреплению направления работы банка с частными лицами, увеличению доли рынка в регионе, наращиванию клиентского портфеля и развитию приоритетных стратегических целей этого блока бизнеса.

"Виталия отличают хороший управленческий опыт, лидерские качества, ответственность, умение видеть в переменах не только вызов, но и новые возможности, а также постоянное стремление к развитию – как собственному, так и своей команды. Уверен, что под руководством Виталия Чайки розничный бизнес Нижегородского филиала сможет добиться новых высот", - подчеркнул дивизиональный директор дирекции развития дистрибуции массового сегмента Альфа-Банка Алексей Глаголь.

Сейчас в Нижегородском регионе работают семь офисов Альфа-Банка по обслуживанию физических лиц: три в нагорной части Нижнего Новгорода, три в заречной и один в Дзержинске. Банк предлагает частным лицам широкий спектр финансовых возможностей: кредиты наличными, кредитные карты, открытие счетов в рамках пакетов услуг, депозиты. Вниманию VIP-клиентов предложены рублево-валютные операции, консультации по портфельным инвестициям, персональный менеджер.

СПРАВКА:
Виталию Чайке 46 лет, он родом из Орска. С отличием окончил Челябинский государственный технический Университет по специальности "Автоматизация технологических процессов", а также экономический факультет Московского института права.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph