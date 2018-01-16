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Экономика

Минимальная зарплата в Нижегородской области установлена на уровне 10 тысяч рублей в 2018 году

16 января 2018 17:16  [156] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Минимальная зарплата в Нижегородской области установлена на уровне 10 тысяч рублей в 2018 году

Минимальная зарплата в Нижегородской области установлена на уровне 10 тысяч рублей в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на официальном портале правовой информации.

Постановление о соглашении о минимальной заработной плате было подписано 9 января 2018 года врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, председателем регионального Облсовпрофа Анатолием Соколовым и гендиректором Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерием Цыбаневым.

Как отмечается в соглашении, минимальная зарплата в размере 10 тысяч рублей установлена для организаций внебюджетного сектора экономики. Для работников учреждений бюджетной сферы – не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

Напомним, минимальная зарплата в Нижегородской области на 2017 год была установлена в размере 9,5 тысячи рублей.

Отметим, что с 1 января текущего года МРОТ трудоспособного населения в России составляет 9 489 рублей.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих.

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