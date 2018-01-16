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Общество

Госинспекторы выявили факт незаконной коллективной охоты на лося в Керженском заповеднике Нижегородской области

16 января 2018 18:51  [735] Общество
лось

лось

Фото: Министерство экологии Нижегородской области

Госинспекторы выявили факт незаконной коллективной охоты на лося в Керженском заповеднике Нижегородской области. Об этом 16 января 2018 года сообщается на сайте заповедника.

Согласно информации, инспекторы во время проведения рейда на снегоходах по дороге от деревни Орехи до деревни Нестиары 14 января встретили троих граждан с расчехленным охотничьим оружием, стоящих на номерах возле дороги, как на стрелковой линии. Один из них пояснил, что ими проводится загонная охота на лося до одного года согласно выданному разрешению сроком до 15 января.

Госинспекторы заповедника составили два протокола об административном правонарушении (производство охоты в воспроизводственном участке). Факт коллективной охоты гражданами отрицался.

Материалы по этому факту направлены в Семеновский МРО комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

Напомним, сезон охоты на лосей в регионе завершился 15 января 2018 года.

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