"Новая структура правительства выстраивается под решение определенных задач", - Александр Суханов Политика

Александр Суханов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Новая структура правительства выстраивается под решение определенных задач", - заявил журналистам политический обозреватель Александр Суханов, комментируя новую структуру правительства Нижегородской области.



"Структура выстроена по всем канонам теории управления. Это не просто набор квадратиков - это система управления регионом. Она выстраивается под решение определенных задач. На сегодняшний день – это задачи, сформулированные Глебом Никитиным (врио губернатора Нижегородской области, - прим. НИА "Нижний Новгород") в конце декабря на расширенной встрече с областным активом. Одновременно эта структура предполагает решение одной из ключевых задач предстоящего года – подготовку и проведение чемпионата мира по футболу. Отсюда выделение отдельного направления, определяющего взаимодействие по развитию спорта, культуры и туризма", - сказал политолог.

Он отметил, что обращает на себя внимание выделение приоритета у первого заместителя, в блок которого вошли промышленное производство, развитие агробизнеса, предпринимательства. "Также в этот блок отнесены ресурсы и их рентабельное использование. Это те сферы, которые создают не только дополнительные рабочие места, но и дополнительную стоимость в процессе производства, а не в процессе распределения бюджетных средств", - подчеркнул Суханов.

"Структура не ориентирована под конкретных исполнителей. Исполнители будут подбираться под задачи структуры, а не наоборот, как это зачастую бывает. Именно поэтому, на мой взгляд, назначения производимые врио губернатора кажутся такими неожиданными и малопредсказуемыми. Никитин подбирает людей под функции, которые на сегодняшний день востребованы системой управления", - обратил внимание политобозреватель.

Также Александр Суханов отметил, что в прямом подчинении у губернатора остаются только его замы. "Он (губернатора, - прим. НИА "Нижний Новгород") не предполагает работать напрямую с министрами. С министрами работают заместители. И губернатор не может и не должен подменять их в своей работе. Как только губернатор начинает напрямую рулить министрами – происходит сбой системы и в голове у заместителя, и в голове у министра. Включается "ручное" управление и система прекращает работать. В этом случае, замов в принципе можно убирать или оставлять в качестве зиц-председателей. В этом отношении структура, предложенная Глебом Никитиным, на мой взгляд, закладывает основы системного управления регионом. И тогда вопрос о количестве замов перестает быть принципиальным", - пояснил он.

"И последнее. При таком формировании структуры и состава правительства персональный его состав оказывается важным только с точки зрения наличия необходимых компетенций. Где и каким образом находит таких людей Глеб Никитин, не самое главное. Главное, в какой степени сложится единая команда, способная решать поставленные задачи. А местные это кадры или призванные из других регионов второстепенно. Более того, нередко местнический патриотизм используется как средство политического давления на руководство региона", - заключил политолог.



Напомним, что Глеб Никитин подписал новую структуру правительства 15 января 2018 года. Согласно информации, она предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира: министерство спорта, министерство культуры, а также департамент туризма и народных промыслов.