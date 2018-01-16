Два человека пострадали из-за хлопка газа в Сормовском районе Нижнего Новгорода 16 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека пострадали из-за хлопка газа в Сормовском районе Нижнего Новгорода 16 января 2018 года. об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в одной из квартир многоквартирного жилого дома на пр. Союзный поступило в ЦУКС в 21:10. По данным МЧС, последующего горения не было. Взрыв произошёл во время проведения окрасочных работ.

В результате хлопка было повреждено остекление, а также входная и межкомнатные двери одной квартиры. Несущие конструкции дома не повреждены. Пострадали два человека, они госпитализированы в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр. Как сообщает МЧС, угроза жизни жильцов дома отсутствует, эвакуация не проводилась. Причины обстоятельств уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекаются силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 37 человек и девять единиц техники.