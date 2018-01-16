Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над "Северсталью" в Череповце в серии буллитов Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над "Северсталью" в Череповце 16 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как описывает матч пресс-служба "Торпедо", в первом периоде "Северсталь" открыла счет в одной из первых своих атак (первым на добивании был Александр Щербина), а торпедовцы сравняли счет при игре в большинстве в концовке периода (дальний бросок удался Денису Баранцеву). На 24-й минуте Владимир Галузин вывел "Торпедо" вперед, но буквально сразу же хозяева восстановили равновесие, реализовав численное преимущество (отличился Павел Чернов).

В самом начале третьего периода нижегородцы остались втроем против пятерых соперников, и "Северсталь" реализовала большинство (шайбу забил Александр Евсеенков). После этого "Торпедо", добавив активности в атаках, сравняло счет на 56-й минуте (Каспарс Даугавиньш) – 3:3.

Судьба "бонусного" балла решилась в серии буллитов. В ней точнее были торпедовцы. Решающий бросок на счету Дениса Паршина.

Следующий матч "Торпедо" проведёт снова против "Северстали" на домашнем стадионе 20 января.

Напомним, что 10 января "Торпедо" одержало победу над "Нефтехимиком" (Нижнекамск) в заключительном матче январской домашней серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).