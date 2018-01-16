Роман Кошелев заявил о готовности вернуть Нижнему Новгороду статус третьей столицы Политика

Роман Кошелев Фото: администрация Шахуньи

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава администрации Шахуньи, кандидат на пост главы областного центра Роман Кошелев заявил о готовности вернуть Нижнему Новгороду статус третьей столицы. Об этом он заявил на заседании Гордумы 17 января 2018 года.

Сегодня депутаты будут избирать главу Нижнего Новгорода из кандидатов, представленных конкурсной комиссией: единоросса Владимира Панова (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным) и главы администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

Роман Кошелев представил депутатам свою программу на пост главы, повторив тезисы, которые он озвучил на конкурсе 12 января. Депутат от КПРФ Михаил Сухарев поинтересовался у него, готов ли Кошелев взять на себя обязательства по возвращению Нижнему Новгороду статуса третьей столицы. Он также спросил, как Кошелев планирует решать проблему пробок в городе.

На первый вопрос кандидат ответил утвердительно. "Да, если к этому не стремится, то и работать начинать не стоит", - отметил он. На вопрос про пробки Кошелев конкретного ответа не дал.

Напомним, что на сегодняшнем заседании присутствуют 42 депутата Гордумы. Конкурс по избранию главы города прошел 12 января 2018 года. Из трех кандидатов на конкурс не был допущен только депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов. По его мнению, это обоснованно "чисто политически".

Напомим также, что изначально документы подал также начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов, однако позднее сам же отозвал свою кандидатуру с конкурса. Самовыдвижение порядком проведения конкурса не предусмотрено, кандидатуры на пост мэра могли предлагать только глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.