Депутаты Гордумы согласовали состав счетной комиссии для избрания главы Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутаты Гордумы согласовали состав счетной комиссии для избрания главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Думы 17 января 2018 года.

На заседании присутствуют и.о.замгубернатора Нижегородской области Роман Антонов, зампредседателя Заксобрания Александр Табачников, экс-глава Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, главный федеральный инспектор по региону Александр Мурзин, бизнес-омбудсмен региона Павел Солодкий, а также 42 депутата Гордумы.

И.п. председателя Гордумы Елизавета Солонченко предложила включить в состав комиссии Дмитрия Барыкина, Ольгу Балакину, Романа Буланова ("Единая Россия"), Николая Сатаева (КПРФ), Александра Разумовского ("Справедливая Россия"). Данные кандидатуры в итоге и были согласованы депутатами. Альтернативные кандидатуры не предлагались.

Депутатам предстоит выбрать главу города из представленных конкурсной комиссией кандидатур: депутата Госдумы, единоросс Владимира Панова (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), главы администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

Напомним, конкурс по избранию главы города прошел 12 января 2018 года. Из трех кандидатов на конкурс не был допущен только депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов. По его мнению, это обоснованно "чисто политически".

Напомним также, что изначально документы подал также начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов, однако позднее сам же отозвал свою кандидатуру с конкурса. Самовыдвижение порядком проведения конкурса не предусмотрено, кандидатуры на пост мэра могли предлагать только глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.

Фото: НИА "Нижний Новгород"