Последние новости рубрики Политика
17 января 2018 11:47  [1] Гордума назначила слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода на 19 февраля
17 января 2018 11:37  [42] "Нижний Новгород должен стать одним из лучших образовательных центров страны", - Владимир Панов
17 января 2018 11:30  [65] Депутаты Гордумы согласовали состав счетной комиссии для избрания главы Нижнего Новгорода
17 января 2018 11:27  [62] Депутаты ЗС НО от районов Нижнего Новгорода попросили Гордуму поддержать Владимира Панова на пост главы города
17 января 2018 10:46  [431] Роман Кошелев заявил о готовности вернуть Нижнему Новгороду статус третьей столицы
17 января 2018 10:15  [210] Сорок два депутата Гордумы присутствуют на заседании по избранию главы Нижнего Новгорода
17 января 2018 08:59  [176] Нижегородская Дума планирует рассмотреть 17 января вопрос о вынесении на слушания предложения по уменьшению кворума
16 января 2018 20:01  [1274] "Впервые туризм выделен в отдельное структурное подразделение в правительстве региона", - Ольга Щетинина
16 января 2018 19:32  [1297] "Новая структура правительства выстраивается под решение определенных задач", - Александр Суханов
16 января 2018 18:07  [268] "Глава региона, как и любой руководитель, формирует структуру организации под себя", - Александр Шаронов
Политика

Депутаты Гордумы согласовали состав счетной комиссии для избрания главы Нижнего Новгорода

17 января 2018 11:30  [65] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутаты Гордумы согласовали состав счетной комиссии для избрания главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Думы 17 января 2018 года.

На заседании присутствуют и.о.замгубернатора Нижегородской области Роман Антонов, зампредседателя Заксобрания Александр Табачников, экс-глава Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, главный федеральный инспектор по региону Александр Мурзин, бизнес-омбудсмен региона Павел Солодкий, а также 42 депутата Гордумы.

И.п. председателя Гордумы Елизавета Солонченко предложила включить в состав комиссии Дмитрия Барыкина, Ольгу Балакину, Романа Буланова ("Единая Россия"), Николая Сатаева (КПРФ), Александра Разумовского ("Справедливая Россия"). Данные кандидатуры в итоге и были согласованы депутатами. Альтернативные кандидатуры не предлагались.

Депутатам предстоит выбрать главу города из представленных конкурсной комиссией кандидатур: депутата Госдумы, единоросс Владимира Панова (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), главы администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

Напомним, конкурс по избранию главы города прошел 12 января 2018 года. Из трех кандидатов на конкурс не был допущен только депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов. По его мнению, это обоснованно "чисто политически".

Напомним также, что изначально документы подал также начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов, однако позднее сам же отозвал свою кандидатуру с конкурса. Самовыдвижение порядком проведения конкурса не предусмотрено, кандидатуры на пост мэра могли предлагать только глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph