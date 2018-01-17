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Политика

Депутаты удалились на голосование по избранию главы Нижнего Новгорода

17 января 2018 11:55  [1204] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутаты Гордумы удалились на голосование по избранию главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 17 января 2018 года.

На заседании присутствуют и.о.замгубернатора Нижегородской области Роман Антонов, зампредседателя Заксобрания Александр Табачников, экс-глава Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, главный федеральный инспектор по региону Александр Мурзин, бизнес-омбудсмен региона Павел Солодкий, а также 42 депутата Гордумы. Последним предстоит выбрать главу города из представленного конкурсной комиссией списка кандидатур, в который вошли депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным) и глава администрации г.о. Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

В состав счетной комиссию по выборам мэра вошли Дмитрий Барыкин (председатель комиссии), Ольга Балакина, Роман Буланов ("Единая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ), Александр Разумовский ("Справедливая Россия").

Напомним, конкурс по избранию главы города прошел 12 января 2018 года. Из трех кандидатов на конкурс не был допущен только депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов. По его мнению, это обоснованно "чисто политически".

Напомним также, что изначально документы подал также начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов, однако позднее сам же отозвал свою кандидатуру с конкурса. Самовыдвижение порядком проведения конкурса не предусмотрено, кандидатуры на пост мэра могли предлагать только глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.

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