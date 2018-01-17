Зачем составлять договор приватизации жилого помещения?

Процесс приватизации больше не пугает граждан, поскольку ему присуще одно весомое преимущество: за относительно небольшую цену в личную собственность достаётся жильё.

Купить новую квартиру «по карману» далеко не каждому. Расходы на оформление и время, потраченное на различные бюрократические процедуры сложно сопоставить с приобретённой финансовой выгодой. Договор приватизации жилого помещения - это гарантия неприкосновенности собственности.

Однако процедура не только лишь банально меняет статус жилья. Приватизация даёт определённые права, но при этом создаёт и некоторые ограничения. Именно это обстоятельство и создало «армию» противников процедуры. Оформленную в личную собственность квартиру уже нельзя будет обменять на жильё, которое не подверглось аналогичному процессу. Передать квадратные метры обратно государству также будет невероятно сложно. Кроме того, новоиспеченному собственнику жилья необходимо будет принимать участие в содержании домового имущества. Также он больше не сможет претендовать на улучшение жилищных условий.

Однако преимуществ и выгод гораздо больше и этот факт нужно осознавать. Неприватизированное жильё невозможно продать. Придётся идти на хитрость, чтобы избавиться от квадратных метров по приемлемой цене. Кроме того, возможность ощутить себя собственником дорогого стоит.

Став владельцем недвижимости, можно подарить или завещать её своим детям либо внукам. Собственник больше не должен отчитываться перед государством. Он может прописать в квартире кого угодно, с согласия других совладельцев, если таковые имеются.

Приватизированную квартиру или дом можно использовать по личному усмотрению. Имущество способно выступать источником заработка. Речь идёт об аренде. При помощи этого инструмента также можно будет облегчить и в разы сократить процедуру легализации перепланировки. Из приватизированной квартиры владельца нельзя будет просто выселить либо выписать по тем или иным причинам. Преимуществ гораздо больше и они существенней, поэтому выбор очевиден.

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