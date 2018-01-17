"Владимир Панов – одномандатник, знает, как работать с людьми", - Ольга Тимофеева Политика

Ольга Тимофеева

"Владимир Панов – одномандатник, знает, как работать с людьми", - считает заместитель председателя Госдумы РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

Об этом она рассказала, комментируя избрание Владимира Панова главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

"Больше года мы проработали с Владимиром Александровичем в одной команде – комитете по экологии и охране окружающей среды. Он курировал в комитете самые важные направления: обращение с отходами, ликвидацию накопленного экологического вреда, законопроект о животных. Он один из авторов тех корректировок, которые Госдума приняла в декабре в закон об отходах, очень важных для реформы отрасли", - сказала Тимофеева.

"Он ко всем вопросам подходит очень тщательно, во все глубоко погружается. Я уверена, с новыми задачами главы города-миллионника он справится. Впереди серьезные вызовы, но во всем и всегда он должен слышать людей, - отметила депутат.