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Политика

"Владимир Панов – одномандатник, знает, как работать с людьми", - Ольга Тимофеева

17 января 2018 14:21  [203] Политика
Ольга Тимофеева

Ольга Тимофеева

"Владимир Панов – одномандатник, знает, как работать с людьми", - считает заместитель председателя Госдумы РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

Об этом она рассказала, комментируя избрание Владимира Панова главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

"Больше года мы проработали с Владимиром Александровичем в одной команде – комитете по экологии и охране окружающей среды. Он курировал в комитете самые важные направления: обращение с отходами, ликвидацию накопленного экологического вреда, законопроект о животных. Он один из авторов тех корректировок, которые Госдума приняла в декабре в закон об отходах, очень важных для реформы отрасли", - сказала Тимофеева.

"Он ко всем вопросам подходит очень тщательно, во все глубоко погружается. Я уверена, с новыми задачами главы города-миллионника он справится. Впереди серьезные вызовы, но во всем и всегда он должен слышать людей, - отметила депутат.

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