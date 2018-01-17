Перевозка пассажиров скоростными поездами по маршруту Нижний Новгород – Москва в 2017 году выросла на 10,3%

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Перевозка пассажиров скоростными поездами "Ласточка" и "Стриж" по маршруту Нижний Новгород – Москва в 2017 году выросла на 10,3% по сравнению с 2016 годом – до 2,6 млн.
Как сообщила 17 января 2018 года пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД"), в декабре 2017 года скоростными поездами было перевезено 235,5 тысячи пассажиров.
Пассажирооборот ГЖД в 2017 году составил около 10 млрд пассажиро-километров, в пригородном сообщении - 1,3 млрд пассажиро-километров, в дальнем сообщении - более 8,6 млрд пассажиро-километров.
В январе-декабре 2017 года ГЖД перевезла свыше 40,2 млн пассажиров. Из этого количества в поездах дальнего следования отправлено около 7,5 млн человек, поездами пригородного сообщения воспользовались 32,8 млн пассажиров.
СПРАВКА:
ГЖД обслуживает Среднее Поволжье и Предуралье. Связывает центральные и северо-западные районы России с Уралом, открывая выход в Сибирь и на Дальний Восток. На дороге действует 377 станций, 250 из них ведут грузовые операции. Эксплуатационная длина дороги составляет 5 тысяч 331,4 км.
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