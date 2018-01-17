Последние новости рубрики Бизнес
17 января 2018 15:43  [159] "Т Плюс" подписала соглашение о передаче ей в концессию объектов теплоснабжения в Дзержинске Нижегородской области
17 января 2018 14:52  [919] Перевозка пассажиров скоростными поездами по маршруту Нижний Новгород – Москва в 2017 году выросла на 10,3%
17 января 2018 13:01  [123] Абоненты ТТК в Поволжье скачали 2,8 тысяч ТБ трафика за новогодние праздники
16 января 2018 16:41  [1699] Виталий Чайка возглавил розничный бизнес Альфа-Банка в Нижнем Новгороде
16 января 2018 16:00  [287] Первый детский сад сдан в эксплуатацию в ЖК "Окский берег" в Нижегородской области
16 января 2018 15:49  [1661] Нижегородцы посмотрели более 42 тысяч фильмов через сервис "Видеопрокат" "Ростелекома" в новогодние каникулы
16 января 2018 15:31  [342] Первый дом сдан в ЖК "Маршал Град" в Нижнем Новгороде
16 января 2018 13:55  [1563] Розничная сеть "Ростелекома" и Touch Bank выпустили новую банковскую карту "Синица"
16 января 2018 12:35  [428] НУ ФАС признало законным прекращение поставки газа "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" в адрес "НОКК"
16 января 2018 11:41  [2103] Иск о банкротстве подрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде поступил в суд
Бизнес

Перевозка пассажиров скоростными поездами по маршруту Нижний Новгород – Москва в 2017 году выросла на 10,3%

17 января 2018 14:52  [919] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Перевозка пассажиров скоростными поездами "Ласточка" и "Стриж" по маршруту Нижний Новгород – Москва в 2017 году выросла на 10,3% по сравнению с 2016 годом – до 2,6 млн.

Как сообщила 17 января 2018 года пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД"), в декабре 2017 года скоростными поездами было перевезено 235,5 тысячи пассажиров.

Пассажирооборот ГЖД в 2017 году составил около 10 млрд пассажиро-километров, в пригородном сообщении - 1,3 млрд пассажиро-километров, в дальнем сообщении - более 8,6 млрд пассажиро-километров.

В январе-декабре 2017 года ГЖД перевезла свыше 40,2 млн пассажиров. Из этого количества в поездах дальнего следования отправлено около 7,5 млн человек, поездами пригородного сообщения воспользовались 32,8 млн пассажиров.

СПРАВКА:
ГЖД обслуживает Среднее Поволжье и Предуралье. Связывает центральные и северо-западные районы России с Уралом, открывая выход в Сибирь и на Дальний Восток. На дороге действует 377 станций, 250 из них ведут грузовые операции. Эксплуатационная длина дороги составляет 5 тысяч 331,4 км.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph