Работник лесхоза в Починковском районе Нижегородской области получил тяжелые травмы от упавшего дерева Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работник ГБУ НО "Починковский лесхоз" в Нижегородской области получил тяжелые травмы от упавшего дерева. Об этом Государственная инспекция труда в регионе сообщила 17 января 2018 года.

Согласно информации, 10 января 2018 47-летний водитель приехал на территорию Первомайского участкового лесничества для выполнения ремонтных работ на лесной дороге. Во время осмотра фронта работ на водителя упало сухостойное дерево от резкого порыва ветра. Мужчину задело вскользь по спине, в результате чего пострадавший получил перелом позвоночника.

Гострудинспекция проводит расследование и устанавливает причины несчастного случая.

Напомним, работник ЗАО "СаровГидроМонтаж" упал с высоты и получил тяжелые травмы.