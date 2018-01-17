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Общество

Комитет по соцвопросам ЗС НО отложил вопрос о присвоении Дзержинску звания города трудовой славы

17 января 2018 15:24  [131] Общество
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области отложил вопрос о присвоении Дзержинску звания города трудовой славы. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 17 января 2018 года.

Инициатором законопроекта "О почетном звании Нижегородской области "Город трудовой славы" выступила Дума Дзержинска. Как отметила депутат Галина Демахина, во время Великой Отечественной войны в Дзержинске производилось большое количество боеприпасов. Ежемесячно на фронт поставлялось около 3 млн единиц боеприпасов.

"В тот период люди зачастую работали на заводах в очень сложных условиях. Только в 1943 году на предприятиях Дзержинска произошло более 1,7 тысячи несчастных случаев. По мнению граждан, Дзержинск имеет полное право носить это звание", - отметила Демахина.

Юридические ведомства не поддержали законопроект в представленном виде. Так, директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко отметил, что нет необходимости в принятии отдельного закона. Он также подчеркнул, что город должен отвечать критериям, исходя не только из заслуг в годы ВОВ. Кроме того, по словам Литвиненко, в регионе есть большое количество поселений, сделавших большой вклад в трудовую деятельность, но не обладающих статусом города.

Начальник государственно-правового управления Заксобрания Виталий Ларионов добавил, что в законопроекте нечетко прописаны источники финансирования.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение одобрить саму идею законопроекта, но пересмотреть и проработать концепцию, создав для этого рабочую группу.

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