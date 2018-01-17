Молитовский мост
Фото:
Мужчина спрыгнул с Молитовского моста в Нижнем Новгороде 17 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Согласно информации, сообщение о происшествии поступило около 15:00. На место вместе с сотрудниками правоохранительных органов выезжали специалисты регионального ГУ МЧС.
Сейчас устанавливается личность погибшего.
Напомним, 25 декабря 2017 года мужчина упал с Канавинского моста. Ему удалось залезть на льдину, с которой его живого сняли спасатели.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+