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Происшествия

Мужчина спрыгнул с Молитовского моста в Нижнем Новгороде 17 января

17 января 2018 16:42  [1361] Происшествия
Молитовский мост

Молитовский мост

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина спрыгнул с Молитовского моста в Нижнем Новгороде 17 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Согласно информации, сообщение о происшествии поступило около 15:00. На место вместе с сотрудниками правоохранительных органов выезжали специалисты регионального ГУ МЧС.

Сейчас устанавливается личность погибшего.

Напомним, 25 декабря 2017 года мужчина упал с Канавинского моста. Ему удалось залезть на льдину, с которой его живого сняли спасатели.

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