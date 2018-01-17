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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Шатковском районе Нижегородской области 17 января

18 января 2018 09:49  [699] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть человек пострадали в ДТП в Шатковском районе Нижегородской области 17 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:00 на 137 км автодороги Нижний Новгород – Саратов. Согласно информации, 45-летний водитель автомобиля Kia не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda.

В результате ДТП пострадали водитель и 19-летняя пассажирка Kia, а также 22-летний водитель и три пассажира Mazda.

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