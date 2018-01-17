Волонтёры просят помощи в поиске пропавшей 4 января в Кстове Нижегородской области Любови Толшиной Общество

Любовь Толшина Фото: ПСО "Волонтёр"

Волонтёры просят помощи в поиске пропавшей 4 января в городе Кстово Нижегородской области Любови Толшиной. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 18 января 2018 года.

Согласно информации, 71-летняя женщина ушла из дома на ул. Рачкова, 7 около 16:00 4 января и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Отмечается, что она может быть дезориентирована.

Приметы: худощавого телосложения, рост 170 см, волосы русые кудрявые с проседью, глаза тёмные. Особые приметы: родинка слева под губой.

Была одета: бордовое пальто с капюшоном, чёрные ботинки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).