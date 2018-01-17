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Происшествия

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в обгоревшей палатке в Павловском районе Нижегородской области

18 января 2018 10:17  [238] Происшествия
фото с места присшествия

фото с места присшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в обгоревшей палатке в Павловском районе Нижегородской области 17 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Согласно информации, утром 17 января в обгоревшей палатке на острове Низковском на реке Ока около дер. Низково Павловского района было обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками термического воздействия. По предварительным данным, погибший остался ночевать в палатке, которая отапливалась металлической печкой, так как присматривал за фермерским хозяйством. Предположительно, в тот вечер мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как основную версию произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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