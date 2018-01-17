Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в обгоревшей палатке в Павловском районе Нижегородской области Происшествия

фото с места присшествия Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в обгоревшей палатке в Павловском районе Нижегородской области 17 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Согласно информации, утром 17 января в обгоревшей палатке на острове Низковском на реке Ока около дер. Низково Павловского района было обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками термического воздействия. По предварительным данным, погибший остался ночевать в палатке, которая отапливалась металлической печкой, так как присматривал за фермерским хозяйством. Предположительно, в тот вечер мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как основную версию произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.