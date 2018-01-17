Более 60 домов в Нижнем Новгороде отключены от электричества в связи с плановым ремонтом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 60 домов в Нижнем Новгороде отключены от электричества в связи с плановыми ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС 18 января 2018 года.

Согласно информации, электроснабжение отключено в ряде домов Автозаводского, Нижегородского и Советского районов.

В Автозаводском районе: пр. Октября, д. 16 – с 09:30 до 12:00; ул. Сов.Армии, д. 10а – с 10:00 до 11:00 .

В Нижегородском районе: слобода Подновье, 491-532,604, 314, 285-299 – с 10:00 до 12:00; ул. Черниговская, д. 9-15а, ул. Гаршина,5, пер. Мельничный, д. 1-6 – с 09:00 до 16:00.

В Советском районе: ул.1-ой Оранжерейная,38,41-60, Чачиной, 1,5,19,45 – с 9:00 до 17:00, с 09:00 до 16:00 электричество будет отключено по адресам ул. Рокоссовского, д. 1а,3 и бульвар 60 лет Октября, д. 4,6,8, а также в детском саду № 466 (имеется резерв от ТП-4734).