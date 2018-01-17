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Бизнес

Альфа-Банк запустил информационную платёжную услугу SWIFT в сфере международных расчетов

18 января 2018 10:59  [78] Бизнес

Альфа-Банк первый в России начал использовать информационную платёжную услугу SWIFT с января 2018. Об этом сообщает пресс-служба банка 18 января 2018 года.

Согласно информации, технология SWIFT в сфере международных расчетов (global payments innovation - gpi) – это комплекс услуг, повышающий скорость, прозрачность и дающий возможность отслеживать маршруты международных платежей. Как сообщает Альфа-банка, с января 2017 года к этому сервису подключились уже более 125 иностранных банков.

"SWIFT gpi позволяет Альфа-Банку решать ключевые проблемы своих ЛОРО-респондентов, корпоративных и частных клиентов, включая недостаточную прозрачность международных расчетов. С помощью инновационного интернет-приложения gpi Tracker Альфа-Банк отслеживает статус платежа в режиме реального времени, а также проверяет информацию по каждому банку на маршруте платежа, включая взимаемые на каждом этапе комиссии. Данная услуга предоставляет клиентам Альфа-Банка беспрецедентно высокий уровень прозрачности и контроля каждого платежа. Система Tracker предусматривает отправку обоим контрагентам подтверждений в режиме реального времени всякий раз, когда платеж поступает конечному бенефициару. SWIFT gpi обеспечивает возможность получения и использования средств в день отправки, а также повышенную скорость, определенность и предсказуемость движения платежей для всех категорий клиентов", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что в настоящее время Альфа-Банк совместно с компанией SWIFT работает над следующим этапом развития gpi, в который войдет ряд дополнительных цифровых услуг, в частности: услуги приостановки и отзыва платежа и передачи больших объемов данных о платеже.

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