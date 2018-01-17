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Бизнес

НБД-Банк начал осуществлять денежные переводы по системе CONTACT

18 января 2018 11:55  [96] Бизнес

НБД-Банк начал осуществлять денежные переводы по системе CONTACT. Об этом пресс-служба банка сообщила 18 января 2018 года.

Согласно, НБД-Банк расширил для своих клиентов возможности по срочному переводу денежных средств. География системы CONTACT включает более 400 тысяч пунктов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Валюта переводов – российские рубли, доллары США и евро. Минимальная сумма перевода отсутствует.

С помощью системы клиент может быстро, надежно и недорого перевести деньги родным, близким или друзьям. Процедура перевода денег по системе CONTACT максимально упрощена: это можно сделать без счета в банке и ручного заполнения бланка перевода.

В системе денежных переводов CONTACT установлены фиксированные тарифы, зависящие от суммы и валюты денежного перевода. При этом комиссия взимается только с отправителя, получатель получает сумму перевода целиком.

СПРАВКА:
Платежная система CONTACT работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. КИВИ Банк (АО) является оператором системы CONTACT и выполняет организационную, расчетно-клиринговую, информационно-техническую функции.

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