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Общество

Житель Нижнего Новгорода жалуется на "убийственный" запах сероводорода в Верхних Печерах

18 января 2018 12:43  [1292] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода жалуется на "убийственный" запах сероводорода в Верхних Печерах. Жалоба размещена 18 января 2018 года на сайте диспетчерской службы регионального минэкологии.

Согласно информации, в частности, запах наблюдается в районе ТЦ "Лента" на ул. Родионова.

"Вчера (17.01.18 г.) началось все с вечера и пахло до сегодняшнего утра. Ученики школы №102 катаются по утрам на лыжах на стадионе. Запах при этом убийственный", - говорится в заявке.

В сообщении также говорится, что на жалобу на этот запах Роспотребнадзор ответил, что состояние воздуха находится в пределах нормы. "Неужели ничего нельзя сделать, почему мы должны дышать таким воздухом?", - спрашивает нижегородец.

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Теги:
Экология
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