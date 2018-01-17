Три купели оборудованы к крещенским купаниям в Канавинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Три купели оборудованы к крещенским купаниям в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба райадминистрации 18 января 2018 года.

Согласно информации, с 23:00 18 января до 02:00 19 января купели с палатками для переодевания будут организованы на озере "Мещерское", на озере "Сортировочное", и в парке им. 1 Мая. Все места купаний к 00:00 будут освящены священниками нижегородской епархии.

На случай чрезвычайных происшествий на месте будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи и органов охраны правопорядка.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода в 2018 году определила семь официальных мест для проведения массовых крещенских купаний.

Напомним также, что синоптики прогнозируют температуру до -20° в ночь на 19 января.