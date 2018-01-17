Последние новости рубрики Общество
18 января 2018 19:04  [603] Движение по ул. Сергиевская в Нижнем Новгороде будет закрыто с 25 января по 25 марта
18 января 2018 18:08  [421] Глеб Никитин не будет переезжать в новое здание Дома правительства в нижегородском кремле из первого корпуса
18 января 2018 17:46  [585] Маршрут автобуса №29 будет изменен в Нижнем Новгороде до 20 апреля
18 января 2018 17:21  [180] Сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака в Нижнем Новгороде
18 января 2018 16:17  [173] Комитет по регламенту ЗС НО 18 января отложил вопрос об увеличении расходов на деятельность депутатов на 35%
18 января 2018 15:47  [1094] Количество пенсионеров в Нижегородской области увеличилось на 0,4% в 2017 году
18 января 2018 15:33  [209] Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении Заксобрания из-за закона о погребении
18 января 2018 14:13  [1098] Нижегородская полиция изъяла 164 тысячи литров контрафактного алкоголя в 2017 году
18 января 2018 13:56  [300] "Разработка и согласование проекта по реконструкции нижегородского ДК им. Ленина займет 1,5 года", - горадминистрация
18 января 2018 13:24  [179] Финалистами премии "Серебряный лучник" - Приволжье стали 15 нижегородских проектов
Общество

Финалистами премии "Серебряный лучник" - Приволжье стали 15 нижегородских проектов

18 января 2018 13:24  [179] Общество

Финалистами премии "Серебряный лучник" - Приволжье стали 15 нижегородских проектов. Об этом организаторы премии сообщили 18 января 2018 года.

Согласно информации, 17 января завершилось заочное голосование членов жюри VII региональной премии "Серебряный Лучник" - Приволжье. Проекты, набравшие максимальное количество баллов, вошли в шорт-лист премии.

Эксперты оценивали проекты согласно таким критериям, как оригинальность замысла и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию проекта, уровень сложностей целей проекта, эффективность проекта, соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях.

В результате голосования было определено по три лучших проекта в каждой из восьми номинаций: "Корпоративные коммуникации", "Маркетинговые коммуникации", "КСО и благотворительность", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ", "Развитие и продвижение территорий", "Digital-коммуникации", "Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни", "Продвижение культуры и исторического наследия". География отобранных проектов - Нижегородская, Самарская, Кировская и Саратовская области, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край и Татарстан.

Напомним, к участию в региональном этапе "Серебряного Лучника" приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе, чей проект был завершен или реализован в 2017 году. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиа кампании, программы и стратегии.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Премия
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph