Финалистами премии "Серебряный лучник" - Приволжье стали 15 нижегородских проектов Общество

Финалистами премии "Серебряный лучник" - Приволжье стали 15 нижегородских проектов. Об этом организаторы премии сообщили 18 января 2018 года.

Согласно информации, 17 января завершилось заочное голосование членов жюри VII региональной премии "Серебряный Лучник" - Приволжье. Проекты, набравшие максимальное количество баллов, вошли в шорт-лист премии.

Эксперты оценивали проекты согласно таким критериям, как оригинальность замысла и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию проекта, уровень сложностей целей проекта, эффективность проекта, соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях.

В результате голосования было определено по три лучших проекта в каждой из восьми номинаций: "Корпоративные коммуникации", "Маркетинговые коммуникации", "КСО и благотворительность", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ", "Развитие и продвижение территорий", "Digital-коммуникации", "Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни", "Продвижение культуры и исторического наследия". География отобранных проектов - Нижегородская, Самарская, Кировская и Саратовская области, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край и Татарстан.

Напомним, к участию в региональном этапе "Серебряного Лучника" приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе, чей проект был завершен или реализован в 2017 году. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиа кампании, программы и стратегии.