Как выбрать православную икону?

К выбору иконы требуется индивидуальный подход, ведь каждому из нас необходима защита, в зависимости от потребностей и нужд. Одни заботятся о благополучии своих домочадцев, других беспокоит их здоровье, третьи переживают за безопасность своего имущества.

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Вообще, разновидностей икон существует очень много. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо разбираться в общих понятиях и разновидностях этих изделий.

Среди огромного количества всевозможных ликов, на первое место стоит поставить икону с изображением Божьей Матери. Ее образ присутствует в доме любого православного. Как правило, она считается защитницей семейного очага или нации. По последним сведениям количество вариантов образа достигает несколько сотен позиций. Объясняется это тем, что разные народности чувствовали какую-то высшую связь, поэтому и изображали по-разному.

Существующие сегодня православные иконы могут быть разделены по направлению. В качестве примера можно рассмотреть следующие варианты:

Венчальная пара. Это особая икона, специально предназначающаяся для венчающейся пары. Состоит из двух образов: иконы Богоматери и образа Спасителя;

Именная икона. На ней находится изображение Покровителя конкретного человека. Чтобы понять, кто должен быть изображен, используется дата рождения. Речь идет о личном защитнике, помощнике, который всегда должен находиться рядом.

Мерная икона. Незаменимый атрибут при крещении новорожденных. Особенность ее в том, что на ней имеется изображение Святого в полный рост. Важно, чтобы размер иконы не превышать роста самого малыша.

В реальности понять, как выбрать подходящую икону, не сложно. Сначала нужно определиться с целью, для чего она нужно и что с ее помощью необходимо достичь. Многие люди приобретают этот атрибут для того, чтобы молиться за здоровье и благополучие. Также икона поможет в поиске достойного супруга, работы и на учебе.

Чтобы выбрать подходящую икону, сначала необходимо ознакомиться с ее предназначением, а только затем приступать к поискам. Быстро, удобно и легко приобрести ее в интернет-магазине dom-ikony.ru.

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