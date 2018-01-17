Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении Заксобрания из-за закона о погребении Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области возбудило дело в отношении Заксобрания региона из-за закона о погребении. Об этом сообщается в материалах на сайте УФАС 17 января 2018 года.



Согласно информации, дело было возбуждено 10 января в связи с неисполнением региональным парламентом предупреждения антимонопольного ведомства. Как сообщалось в ноябре 2017 года, предупреждение касается изменений, которые были внесены в областной закон о погребении и похоронном деле 5 октября 2017 года.



Речь в обновленном законе, в частности, идет о том, что заниматься погребением смогут только специализированные службы, созданные органами МСУ. Организации, которые этого статуса не имеют, называются ритуальными службами и могут оказывать иные услуги, связанные с похоронами, кроме непосредственно погребения. Муниципальные образования могут передавать часть своих полномочий ритуальным организациям на конкурсной основе. УФАС сочло изменения в закон ограничивающими конкуренцию.



"Предупреждение антимонопольного органа в установленный срок не исполнено", - отмечается в сообщении. Рассмотрение назначено на 1 февраля.