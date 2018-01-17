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Общество

Количество пенсионеров в Нижегородской области увеличилось на 0,4% в 2017 году

18 января 2018 15:47  [1092] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Количество пенсионеров в Нижегородской области увеличилось на 0,4% в 2017 году. Как сообщил руководитель отделения ПФР по Нижегородской области Владимир Тарасов на пресс-конференции 18 января, по состоянию на конец декабря 2017 года на учете в Пенсионном фонде региона состоит 1 млн 64 тысячи 10 человек, что на 4 тысячи больше показателей 2016 года.

Из них получатели страховых пенсий - 999 тысяч 927 человек, государственных пенсий – 64 тысячи 483 человека. Компенсационная выплата в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами начисляется 104 тысячам 40 людям. Из них за доставкой пенсии в электронном виде в минувшем году обратилось 110 тысяч граждан.

Он также отметил, что в итоге средний размер страховой пенсии в Нижегородской области по старости вырос в среднем 500 рублей и составил 13 тысяч 935 рублей. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 8 846 рублей. Размер социальной пенсии детей-инвалидов инвалидов с детства I группы составит 12 577 рублей.

У пенсионеров, работавших в 2017 году, в августе 2018 года будет проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий с учетом страховых взносов, начисленных за ним работодателем в 2017 году.

"Кроме того, в 2018 году на территории России введен новый вид пенсии - для детей "подкидышей", у которых оба родителя неизвестны. Размер ежемесячной выплаты составляет 10 тысяч 68 рублей. По предварительной информации в Нижегородской области насчитывается 39 таких детей. Их пенсии будут ежемесячно начисляться на накопительный счет", - отметил Тарасов.

Напомним, что количество пенсионеров в Нижегородской области за 2016 год увеличилось на 0,6%.

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