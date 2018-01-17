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Бизнес

"Ростелеком" продлил до 31 мая специальные условия для новых пользователей услуги "Умный дом. Видеонаблюдение"

18 января 2018 17:01  [132] Бизнес

"Ростелеком" продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги "Умный дом. Видеонаблюдение". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 18 января.

Согласно информации, услуга поможет дистанционно контролировать происходящее у клиентов дома из любой точки мира. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки.

По условиям акции "Видео за 300 рублей" абоненты любой услуги "Ростелекома" ("Домашний интернет", "Интерактивное ТВ" или домашний телефон) могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц. Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой – за 4 990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.

"Видеонаблюдение" от "Ростелекома" – это готовое (под ключ) коробочное ОТТ-решение , которое включает цифровую HD-видеокамеру2 с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка. Услуга обладает интеллектуальной системой управления.

Коробочное решение "Умный дом. Видеонаблюдение" можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома". Камера работает на сети Wi-Fi любого провайдера (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).

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