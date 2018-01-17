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Общество

Сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака в Нижнем Новгороде

18 января 2018 17:21  [180] Общество
Вадим Карпов

Вадим Карпов

Фото: сайт Росгвардии

Сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба Росгвардии сообщила 18 января 2018 года.

Согласно информации, 2 января боец ОМОНа управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант Вадим Карпов, прогуливаясь с семьей по набережной реки Оки, услышал крик о помощи. Омоновец спустился к берегу и увидел в воде тонущего мужчину. Карпов снял с себя пальто, лег на лед, ползком добрался до пострадавшего и вытащил его.

Спасенный оказался 42-летним нижегородец. Он выбирал подходящее место для зимней рыбалки. Внезапно лед треснул, и мужчина оказался в полынье. Его доставили в городскую больницу.

На имя начальника управления Росгвардии по Нижегородской области поступило благодарственное письмо, в котором спасенный рыбак ходатайствует о поощрении Карпова за спасение жизни.

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