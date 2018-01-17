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Политика

Приволжский МКС "Единой России" начинает активную работу в регионах ПФО

18 января 2018 17:39  [137] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Приволжский межрегиональный координационный совет (МКС) "Единой России" начинает активную работу в регионах ПФО. Об этом пресс-служба НРО партии сообщила 18 января 2018 года.

Согласно информации, члены обновленного МКС партии отправятся в командировки в субъекты 21 января.

Основная задача МКС - содействовать эффективной работе региональных отделений партии путeм координации их деятельности, оказания помощи в решении вопросов партийного строительства, организации агитационно-пропагандистской работы, подготовки предложений по кадровым вопросам и оказании помощи при взаимодействии с органами государственной власти органами местного самоуправления. Также члены МКС займутся контролем хода реализации партийных проектов и повышением эффективности работы общественных приемных.

Кроме того, одна из главных задач ближайшего времени – оказание информационной и организационной поддержки Владимиру Путину на выборах президента РФ.

На президиуме Генсовета партии была обновлена структура МКС, произошло ее укрупнение. Создано восемь МКС – по количеству федеральных округов.

Приволжский МКС возглавил член Совета Федерации РФ от Кировской области Вячеслав Тимченко. Первым заместителем руководителя МКС в ПФО, который будет отвечать за решение электоральных задач, ход избирательных компаний и агитационно-пропагандистскую деятельность, назначен Денис Москвин, заместителем по деятельности идеологических платформ и партстроительству - Рамзил Ишсарин, заместителем по реализации партпроектов – Леонид Черкесов, заместителем по работе с депутатскими объединениями партии в законодательных (представительных) органах власти - Игорь Сухарев, заместителем по работе с молодежью, спортивной общественностью и волонтерами - Ирек Зиннуров.

География Приволжского федерального округа в органе управления МКС представлена Нижегородской областью (Москвин), республиками Башкортостан (Ишсарин) и Татарстан (Зиннуров), Чувашской республикой (Черкесов) и Оренбургской областью (Сухарев). Все заместители МКС являются депутатами Государственной Думы VII созыва.

По словам Тимченко, работа Приволжского МКС должна в конечном итоге отразиться на повышении эффективности не только внутрипартийной работы, но и взаимодействии с избирателями.

"Важно, чтобы результаты нашей работы увидели не только члены и сторонники партии, но и наши избиратели. Люди даже в самых отдаленных уголках должны видеть обратную связь, знать, как реализуются и работают партийные проекты, куда обращаться со своими проблемами. И наша задача - организовать работу и взаимодействие отделений партии всех уровней именно с прицелом на эту обратную связь", - отметил Тимченко.

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