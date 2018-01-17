Мальчик утонул в бассейне в Выксунском г.о. Нижегородской области 18 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мальчик утонул в бассейне в Выксунском г.о. Нижегородской области 18 января 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Согласно информации, по предварительным данным, днем в бассейне детского оздоровительного лагеря под руководством инструктора занимались 20 подростков. В какой-то момент инструктор обнаружил, что один из мальчиков лежит на дне бассейна. После того, как ребенок был поднят на поверхность, ему проводись реанимационные мероприятия.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи. Однако спасти ребенка не удалось, и врачи констатировали смерть 13-летнего мальчика. Предварительно, погибший ребенок не умел плавать.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку по этому факту: опрашиваются очевидцы, изымается необходимая документация.