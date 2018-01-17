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Общество

Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород тяжелобольную шестилетнюю девочку из Грозного

19 января 2018 09:04  [109] Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Самолёт "Ан-148" МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию шестилетней девочки из Грозного в Нижний Новгород 18 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, на протяжении всего рейса ребенка сопровождали медицинские специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" минздрава РФ. "Воздушное судно, совершившее санитарный рейс, оснащено современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полёта", - отмечается в пресс-релизе.

В Нижнем Новгороде ребёнок доставлен для специализированного лечения в ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр".

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