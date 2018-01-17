Министерство образования Нижегородской области сформировало комиссию для расследования гибели ребёнка в лагере "Лазурный" Происшествия

Министерство образования Нижегородской области сформировало комиссию для расследования гибели ребёнка в лагере "Лазурный". Об этом сообщили в министерстве 19 января 2018 года.

В министерстве подтвердили, что 18 января время занятий по плаванию в бассейне в лагере "Лазурный" (Выксунский г.о.) погиб мальчик 2004 года рождения. "По данным руководства лагеря, занятия проводились инструктором в присутствии двух медсестер. Первую помощь ребенку начали оказывать медсестры плавательного бассейна, через несколько минут к ним присоединилась дежурная бригада учреждения, была вызвана "Скорая помощь", - отметили в минобре.

Согласно информации, специальная комиссия приедет в "Лазурный" 19 января. "В настоящее время руководство лагеря оказывает содействие правоохранительным органам по всем вопросам", - говорится в сообщении.

Напомним, что ребёнок утонул в бассейне детского оздоровительного лагеря в Выксунском г.о. 18 января.

Фото: НИА "Нижний Новгород"