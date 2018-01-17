Бывший инспектор пробирного надзора в Нижнем Новгороде получил условный срок и штраф за взятку в 20 тысяч рублей Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Бывший инспектор пробирного надзора в Нижнем Новгороде получил условный срок и штраф за взятку в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 19 января 2018 года.

По информации следствия, утром 26 октября 2017 года ведущий инженер-контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора, находясь в помещении организации, расположенной на ул. Ошарской (Советский район), получил от директора компании взятку в размере 20 тысяч рублей. Отмечается, что накануне он сам потребовал взятку, выявив нарушения по исполнению требований ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

В ходе предварительного расследования 54-летний обвиняемый вину признал. С занимаемой должности он уволен.

Приговором суда подсудимому по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия и бездействия в пользу взяткодателя) назначено три года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.