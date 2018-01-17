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Общество

Нижегородское минэкологии зафиксировало очаги дымления на территории Шуваловской свалки по обращениям жителей

19 января 2018 10:16  [113] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области зафиксировало присутствие очагов дымления на территории Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде после проведения проверки по обращениям жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства 19января 2018 года.

Как сообщили в минэкологии, 11 января 2018 года по обращению жителя Автозаводского района сотрудники министерства провели осмотр территории, в ходе которого зафиксировали очаги дымления. Сообщается, что об этом была проинформирована администрация Ленинского района, на которую возложена ответственность за охрану свалки. В министерстве подчеркнули, что подобное обращение в 2018 оду было единственным.

"Ситуация на свалке находится на постоянном контроле минэкологии Нижегородской области", - заявили в министерстве.

Кроме того, в региональном минэкологии рассказали, что в рамках подготовки территории к рекультивации выполнены инженерно-геодезические изыскательные работы, работы по бурению разведочных инженерно-геологических скважин, отобраны пробы для определения загрязнения грунта. Также сообщается, что департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода приступил к разработке технического задания и аукционной документации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объекта.

Как сообщалось ранее, администрация Ленинского района Нижнего Новгорода опровергает информацию о случаях складирования мусора на Шуваловской свалке.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода запланировала в 2018 году заложить 15 млн рублей на проект рекультивации Шуваловской свалки. При этом отмечается, что на сами работы по ликвидации средства в горбюджете пока не предусмотрены.

Ранее сообщалось, что рекультивацию полигона планируется завершить в 2019 году, начав ее в начале лета 2018 года. По информации администрации Ленинского района, данный полигон промышленных и бытовых отходов был закрыт для складирования мусора в 1993 году.

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