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Происшествия

Пенсионерка погибла на пожаре в Ворсме Нижегородской области 18 января

19 января 2018 11:10  [92] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерка погибла на пожаре в Ворсме Павловского района Нижегородской области 18 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме в Ворсме поступило в ЦУКС МЧС в 04:39. Как сообщается в пресс-релизе, горело чердачное помещение. В доме было обнаружено тело погибшей 80-летней хозяйки дома. Пожар был ликвидирован на площади 20 кв. метров.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 24 человека личного состава и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

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