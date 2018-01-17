Житель Богородска Нижегородской области осужден на шесть лет за покушение на сексуальное насилие Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Богородска Нижегородской области осужден на шесть лет колонии общего режима за покушение на сексуальное насилие в отношении своей гостьи. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 19 января 2018 года.

Следствием и судом установлено, что 12 июня 2017 года в в гостях у хозяина находилась компания, приехавшая к нему отмечать праздник, на шашлыки. Поздним вечером после того, как гости разъехались подсудимый, оставшись наедине с 30-летней потерпевшей, которая уснула на втором этаже дома, напал на спящую женщину, надавил на шею, избил, пытаясь совершить с ней насильственные действия сексуального характера.

В ходе совершения правонарушения он угрожал потерпевшей убийством, приставляя топор к голове. Женщина оказала активное сопротивление, и, улучив момент, выпрыгнула из окна второго этажа дома.

Уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины было возбуждено по п."б" ч.2 ст.132 УК РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством). Вину мужчина не признал. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, не трудоустроен. Приговор в законную силу не вступил.